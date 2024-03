China komt mogelijk met meer steunmaatregelen voor vastgoedsector

China komt binnenkort mogelijk met meer steunmaatregelen voor de vastgoedsector. De financiële moeilijkheden in de Chinese vastgoedsector zijn een groot probleem voor de tweede grootste economie van de wereld. Volgens de Chinese premier Li Qiang moet het vastgoedbeleid verbeteren om de vraag naar huizen aan te jagen.

Om de vraag naar huizen te vergroten en de vastgoedsector zich op een gezonde manier te laten ontwikkelen is volgens de Staatsraad een “systematische planning van relevant ondersteunend beleid” nodig, meldt het Chinese persbureau Xinhua. China moet meer huizen van een hoge kwaliteit bouwen en moet ervoor blijven zorgen dat woningbouwprojecten van de grond komen, vindt de Staatsraad, waarvan Li de voorzitter is.

De vastgoedsector is belangrijk voor de economie van China en voor de mensen, voegt het bestuursorgaan daaraan toe. Het gaat al een tijdje niet goed met de vastgoedsector in China. De verkoop van huizen daalt al drie jaar en het lijkt er niet op dat de situatie snel verbetert. Dat leidt tot financiële problemen in de vastgoedsector. Meerdere vastgoedbedrijven dreigen te bezwijken onder hun zware schuldenlast.