Mogelijk maar één renteverlaging Fed dit jaar, zegt bestuurder

Mogelijk verlaagt de Amerikaanse Federal Reserve de rente dit jaar maar een keer, zegt Raphael Bostic, de president van de Fed in Atlanta. Die verlaging komt waarschijnlijk later dan hij eerder had verwacht.

Bostic rekende vorige maand nog op twee renteverlagingen dit jaar, de eerste zou wat hem betreft dan ergens in de zomer zijn. Daarbij zei hij wel dat er geen haast moet worden gemaakt met renteverlagingen. Bostic meldt nu dat hij er minder zeker van is dat de inflatie voor langere tijd richting het doel van 2 procent beweegt. Hij wijst op “een aantal verontrustende dingen”. Zo liep de inflatie de afgelopen maanden juist weer iets op.

De Fed besloot woensdag om de rente onveranderd te laten op het huidige hoge niveau. Beleidsmakers gaven aan dat ze rekenen op een renteverlaging dit jaar in drie stappen. Fed-voorzitter Jerome Powell zei dat de inflatie “nog steeds te hoog” is. Maar hij noemde het wel “waarschijnlijk dat de rentes ergens in dit jaar verlaagd worden”.