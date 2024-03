Nederlandse e-sigarettenkoepel: ban wegwerpvapes België werkt niet

Het aangekondigde verkoopverbod van wegwerpvapes in België gaat net als het smaakjesverbod in Nederland niet veel helpen om jongeren minder e-sigaretten te laten gebruiken, denkt voorzitter Emil ’t Hart van de Nederlandse branchevereniging van elektronische sigarettenverkopers (Esigbond). Met het verbod vanaf 1 januari volgend jaar wil België ervoor zorgen dat vooral jongeren minder producten met de schadelijke en verslavende stof nicotine gebruiken.

“Ik vraag me af hoe handhaafbaar het is. Vapes worden ook in België via allerlei kanalen gekocht, zoals via Chinese webshops en Snapchat. Maar de onlinehandel voorkom je niet met een verbod”, zegt ’t Hart.

Mensen in Nederland ontlopen het smaakjesverbod door in onder andere België vapes met smaakjes te kopen, zei de voorzitter een paar dagen voordat het Nederlandse verbod in januari inging. Jongeren zouden volgens hem niet heel veel last hebben van het smaakjesverbod omdat ook zij vaak wegwerpvapes online kopen uit China. “Het mooiste zou zijn als je de poorten naar China kan sluiten”, zegt ’t Hart nu.

De Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke kondigde deze week het verkoopverbod aan. België wordt volgens hem het eerste land in Europa dat het verkopen van wegwerpvapes verbiedt.