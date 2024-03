Passagiers Boeing-incident deurpaneel mogelijk slachtoffer misdaad

De passagiers van de vlucht van Alaska Airlines begin januari waarbij een deurpaneel van het vliegtuig losraakte, zijn mogelijk slachtoffer van een misdaad, schrijft de FBI in een brief aan passagiers. In de correspondentie meldt de federale recherche een onderzoek te zijn gestart naar het incident met de Boeing 737 MAX 9.

Onder meer persbureaus Bloomberg en Reuters hebben de brief ingezien, maar de FBI wil tegenover Reuters niet reageren. Een woordvoerder wil het onderzoek “bevestigen noch ontkennen”.

De Boeing 737 MAX 9 van Alaska Airlines verloor het deurpaneel kort na vertrek uit de Amerikaanse staat Oregon en keerde vervolgens terug voor een noodlanding. Aan boord waren 171 passagiers en zes bemanningsleden. Niemand raakte gewond.

De Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA startte na het incident een onderzoek en hield tijdelijk toestellen van dit model aan de grond. Na onderzoek bleek dat meerdere bouten in het paneel loszaten. Ook bij andere MAX 9-toestellen zijn losse onderdelen gevonden.