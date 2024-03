Staking piloten Brussels Airlines van de baan

De staking van piloten bij Brussels Airlines is afgeblazen nadat een akkoord was bereikt met de directie, zo meldt de luchtvaartmaatschappij. Over de inhoud van het akkoord zei Brussels Airlines dat dit “rekening houdt met onze huidige financiële realiteit en vooral gericht is op een verbetering van het brutoloon.”

Woensdag leek het er nog op dat de staking in de doorgaans drukke dagen voor Pasen zou plaatsvinden, van 27 tot en met 30 maart. De piloten waren ontevreden over het loon- en arbeidsvoorwaardenpakket dat hun werkgever had voorgesteld.

Brussels Airlines, onderdeel van de Lufthansa Group, behaalde vorig jaar een recordwinst. Piloten die tijdens de coronacrisis een loonoffer hadden gebracht, wilden daarom weer een salarisverhoging.