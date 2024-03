Thuisbatterij kan helpen bij problemen op stroomnet, ook nadelen

De thuisbatterij kan helpen bij de problemen op het stroomnet, maar heeft ook nadelen. Dat zeggen twee kenners van de sector in gesprek met het ANP. Bij juist gebruik kan een thuisaccu helpen de onbalans op het net te verminderen, maar ze zijn nog duur en hebben weinig capaciteit.

Op het laagspanningsnet, dat elektriciteit transporteert naar onder meer huishoudens, is soms meer aanbod dan het net aankan. Dat komt bijna altijd doordat mensen te veel zonnestroom willen leveren aan het net. Met een thuisbatterij kan die energie worden opgeslagen en op een later moment worden gebruikt, waardoor die niet op de piekmomenten aan het net teruggeleverd hoeft te worden.

Stephan Brandligt, onafhankelijk coördinator van de Actieagenda Netcongestie Laagspanningsnetten, denkt niet dat elk Nederlands huishouden binnen enkele jaren een thuisbatterij heeft. Die zijn nu nog erg duur, met een prijs van ongeveer 4000 euro, legt hij uit. Ook zijn er nog maar weinig leveranciers die ze maken.

Partijen die nu batterijen gebruiken, doen dit vooral uit financiële overwegingen. De huidige prijsprikkels zijn uitsluitend gebaseerd op de energiemarkten. De batterij laadt op als de zon schijnt en ontlaadt als er vraag is, maar kan niet alle zonne-energie die op een dag wordt geproduceerd opslaan. Hierdoor wordt de piek niet of nauwelijks verlaagd.

Daarom wordt nog volop onderzocht in hoeverre thuisbatterijen echt een oplossing bieden voor het volle stroomnet, legt Brandligt uit. “Voordat iedereen thuisbatterijen neemt en netproblemen erger worden.”

Cor Brockhoven, portefeuilleregisseur gebouwde omgeving bij netbeheerder Enexis, noemt thuisbatterijen “best een charmante oplossing” voor de opslag van zonne-energie, maar benadrukt ook de nadelen. “In de zomer zou je veel willen opslaan en dan blijkt dat een batterij best snel vol is.” De capaciteit van een thuisbatterij is bijvoorbeeld veel te klein om een elektrische auto één keer op te laden. Ook hij zegt dat een batterij nu nog te duur is.

Brockhoven ziet meer in de buurtbatterij als oplossing. Die kun je als buurt kopen en functioneert goed functie voor het opslaan van zonne-energie, denkt hij.

Brandligt denkt bijvoorbeeld eerder aan het efficiënt gebruiken van de batterijen in elektrische auto’s zelf. “Die kan je ook op een gunstig moment laden met je eigen stroom en vervolgens ontladen. Zo kan je er in feite hetzelfde mee.”