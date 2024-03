Amsterdamse AEX-index scherpt recordniveau verder aan

De AEX-index op de beurs in Amsterdam is maandag met een kleine plus aan de handel begonnen. De hoofdgraadmeter op het Damrak borduurde daarmee voort op het recordniveau dat vrijdag in de boeken werd gezet. De beurshandel verloopt deze week verkort, want op Goede Vrijdag zijn de aandelenmarkten in Europa en de Verenigde Staten gesloten.

De AEX noteerde kort na aanvang 0,1 procent hoger op 877,27 punten. Olie- en gasconcern Shell was koploper bij de hoofdfondsen met een koerswinst van 0,6 procent. Chemicali├źndistributeur IMCD volgde met een plus van 0,4 procent.