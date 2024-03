Baggeraar Van Oord boekt recordomzet en verdubbelt winst

De Rotterdamse baggeraar Van Oord heeft vorig jaar een recordomzet geboekt en zag de winst meer dan verdubbelen. Het bedrijf zegt dat de markten gestaag aan het stabiliseren zijn na een aantal “uitdagende” jaren.

“De mondiale inflatie keerde terug naar een normaler niveau, waardoor een deel van de kostendruk in 2021 en 2022 door ernstige verstoringen van de toeleveringsketen werd verlicht. Ook hadden we geen last meer van aan corona gerelateerde reisbeperkingen of quarantainevereisten”, schrijft het bedrijf in een toelichting bij de jaarcijfers.

Volgens Van Oord is er door de aanpassingen die nodig zijn om klimaatverandering het hoofd te bieden, de energietransitie en de daarbij behorende behoefte aan maritieme infrastructuur meer vraag naar de diensten van het bedrijf. Dat leidde tot een recordomzet van 2,9 miljard euro. De nettowinst steeg van 60 miljoen euro in 2022 naar 127 miljoen euro vorig jaar.