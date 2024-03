Belastingdienst gaat met busje hulp bieden bij aangifte

De Belastingdienst gaat de komende weken met een bus mensen hulp bieden bij hun aangifte. De bus is een nieuw initiatief waarmee de Belastingdienst ook mensen probeert te bereiken die anders geen aangifte zouden doen.

Miljoenen Nederlanders moeten vanaf deze maand hun aangifte inkomstenbelasting over 2023 indienen. Ze hebben daarvoor tot 1 mei de tijd. “Maar voor veel mensen die geen blauwe envelop hebben ontvangen, zoals jongeren of gepensioneerden, kan het bijvoorbeeld ook voordelig zijn om aangifte te doen. Dat soort mensen hopen we met de bus te bereiken”, zegt een woordvoerder.

Het is niet de bedoeling dat mensen boodschappentassen of schoenendozen met paperassen meenemen naar de bus. “Het doel is om mensen die vragen hebben over hun belastingaangifte verder te helpen en te verwijzen naar het juiste hulploket.”

Dinsdag doet de Belastingdienstbus als eerste Almere aan. De bus gaat tot en met 12 april naar negen steden.