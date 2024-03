Minder vracht vervoerd door binnenvaart Duitsland

Het vrachtvervoer door de binnenvaart in Duitsland is vorig jaar gedaald. Volgens het Duitse federale statistiekbureau Destatis werd er vorig jaar in totaal 172 miljoen ton aan vracht vervoerd. Dat is 10 miljoen ton minder dan een jaar eerder.

Die daling hangt met name samen met het gedaalde vervoer van steenkool door binnenvaartschepen. Dat transport daalde met meer dan een kwart omdat minder steenkool werd verbruikt voor de stroomproductie in energiecentrales. In 2022 nam het gebruik van steenkool juist nog toe door de energiecrisis die was ontstaan door de oorlog in Oekraïne.

Alleen bij petroleumproducten was een stijging van de hoeveelheid goederen te zien. Verder worden bijvoorbeeld ook containers, ijzererts, stenen en zand vervoerd via kanalen en rivieren in Duitsland.

Het in Wiesbaden gevestigde statistiekbureau zegt dat de hoeveelheid vracht bij de binnenvaart sinds de Duitse hereniging in 1990 met 26 procent is gedaald. Sinds 2019, het jaar voor de coronapandemie, gaat het om een daling van ruim 16 procent.