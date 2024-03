Pieter Pot denkt dit jaar geen verlies meer te maken

De verpakkingsloze onlinesupermarkt Pieter Pot denkt voor het einde van dit jaar voor het eerst sinds zijn oprichting geen verlies te draaien, zegt oprichter Jouri Schoemaker. Vanaf dinsdag gaat Pieter Pot weer open, nadat het bedrijf failliet ging en in januari een doorstart maakte. De onlinesuper verwacht met een halvering van het statiegeld op potten meer te gaan verkopen.

Bij de heropening van Pieter Pot gaat het statiegeld omlaag van 2 euro naar 1 euro, meldt Schoemaker. “Vooral bij de eerste bestelling ervaarden sommige klanten dit als drempel”, zegt hij over het oude statiegeldbedrag. Hij verwacht dat mensen meer potten met producten bestellen als zij minder statiegeld hoeven te betalen.

Ook heeft Pieter Pot de operationele activiteiten zoals het vullen, bezorgen en het schoonmaken van de glazen potten nu helemaal uitbesteed aan andere organisaties. Het bedrijf heeft geen eigen magazijn meer en beschikt over een klein operationeel team van zes mensen. “Daarom hebben we nu hele lage vaste kosten, alleen nog variabele kosten per order. Het doel is om voor het einde van het jaar op maandbasis zwarte cijfers te schrijven”, zegt Schoemaker.