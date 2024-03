VK schrikt investeerders af, waarschuwt eigenaar Legoland

Het Verenigd Koninkrijk maakt het steeds moeilijker voor bedrijven om grote investeringen te doen. Dat zegt Merlin Entertainments, de eigenaar van onder andere Legoland en wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds. “Het geld van toeristen lijkt naar andere plekken te stromen”, zegt topman Scott O’Neil van Merlin Entertainments.

Met de waarschuwing wijst O’Neil naar de geschrapte belastingvoordelen voor toeristen in het Verenigd Koninkrijk. Zo moet er sinds 2021 bijvoorbeeld weer btw betaald worden op Britse vliegvelden. Merlin Entertainments ziet de toekomst voor investeringen in het thuisland mede daardoor somber in.

Ondanks de waarschuwing van het entertainmentconcern blijft de Britse regering erop tegen om de belastingvoordelen voor toeristen terug te brengen.

Merlin Entertainments zag de omzet vorig jaar met 8 procent stijgen naar 2,1 miljard pond (2,45 miljard euro), na ruim 62 miljoen bezoekers verwelkomd te hebben.