Google verwijderde weer meer advertenties, AI belangrijkste trend

Google heeft vorig jaar ruim 5,5 miljard advertenties geblokkeerd of verwijderd, zo’n 300 miljoen meer dan het jaar daarvoor. Dat deed het onlinebedrijf omdat deze in strijd waren met zijn richtlijnen. Het ging dan bijvoorbeeld om seksueel getinte advertenties of promotie van gevaarlijke producten. De belangrijkste trend vorig jaar volgens Google, was de impact van kunstmatige intelligentie (AI).

De meeste advertenties, ruim 1 miljard, werden geblokkeerd of verwijderd omdat deze misbruik maakten van Googles netwerk. Het gaat dan bijvoorbeeld om advertenties van kwaadwillenden, die zo computervirussen willen verspreiden. Op de tweede plek staat het inbreuk maken op handelsmerkrechten. Bijvoorbeeld als een merk op een misleidende manier gebruikt wordt in een advertentie. Google verwijderde of blokkeerde meer dan 548 miljoen van dit soort uitingen.

Volgens Google is de strijd tegen misleidende advertenties een “voortdurende inspanning”, waarbij snel gereageerd moet worden. Als voorbeeld noemt het onlinebedrijf de opkomst van zogeheten deepfakes richting het einde van 2023. Dat zijn video’s of afbeeldingen die met behulp van AI zijn gemanipuleerd. Daardoor lijkt het bijvoorbeeld alsof een bekend persoon een product aanprijst, terwijl dit in werkelijkheid niet zo is. Google meldt dat er na het ontdekken van deze vorm van oplichting meteen actie is ondernomen, waarna dergelijke advertenties “op grote schaal” zijn verwijderd.

Aan de andere kant biedt AI ook kansen voor Google. Zo werkt het bedrijf al lange tijd met deze technologie om op grote schaal schadelijke advertenties te detecteren. De opkomst van LLM’s, dat zijn taalmodellen op basis waarvan grote hoeveelheden data beoordeeld kunnen worden, helpt Google om nog beter te handhaven. “Hierdoor zijn onze teams nog behendiger geworden in het aanpakken van opkomende bedreigingen van allerlei aard”, aldus het bedrijf.