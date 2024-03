Huishoudens gooien dagelijks wereldwijd miljard maaltijden weg

Huishoudens gooiden in 2022 wereldwijd elke dag 1 miljard maaltijden weg, staat in een rapport van de Verenigde Naties. Dit komt overeen met een totaalbedrag aan verspilling in heel het jaar van meer dan 1 biljoen dollar, omgerekend 922 miljard euro. De VN beschrijven de voedselverspilling, in een tijd waarin bijna 800 miljoen mensen honger lijden, als een “wereldwijde tragedie”.

“Miljoenen mensen lijden vandaag honger omdat overal ter wereld voedsel wordt verspild. Deze verspilling is niet alleen een morele mislukking, maar ook een ecologische mislukking”, stellen de VN-onderzoekers. Volgens het rapport is het cijfer van één miljard maaltijden een “zeer conservatieve schatting”, het werkelijke aantal ligt vermoedelijk veel hoger.

De organisatie stelt ook dat voedselverspilling vijf keer zoveel broeikasgassen veroorzaakt als de luchtvaartsector. Voor al het verspilde voedsel zijn ook enorme stukken land nodig.