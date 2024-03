Techcrunch: LinkedIn test TikTok-achtige dienst met korte video’s

LinkedIn test een nieuwe TikTok-achtige dienst met korte video’s. Dat heeft het netwerkplatform, waarop mensen hun cv kunnen plaatsen, bevestigd aan nieuwssite Techcrunch. Daarmee sluit LinkedIn zich aan bij tal van andere sociale media die in navolging van het succes van TikTok ook met zo’n filmpjesfeed zijn gekomen, waaronder Instagram en YouTube.

De dienst van LinkedIn lijkt op die in de andere apps, met het grote verschil dat de filmpjes bij LinkedIn duidelijk bedoeld moeten zijn voor carrièrestappen en zakelijk interessante thema’s. Volgens het platform, eigendom van Microsoft, zouden mensen het beeldmateriaal moeten kunnen gebruiken om van professionals en experts in een bepaald vakgebied te leren.

Hoewel het al langer mogelijk is om video’s op LinkedIn te plaatsen, is de nieuwe feed speciaal ontworpen om snel door hapklare korte filmpjes te scrollen. De nieuwe dienst bevindt zich nog in een vroege testfase. De meeste mensen hebben er dus nog geen toegang toe. Wanneer de dienst breder beschikbaar komt, is nog niet bekend.