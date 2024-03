Nederland troeft opnieuw België af als grootste bierexporteur EU

Nederland was vorig jaar wederom de grootste exporteur van bier binnen de Europese Unie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat de handel in bier, bevroren aardappelproducten als friet en chocolade heeft onderzocht. Ons land voerde vorig jaar voor 2 miljard euro aan bier uit. Dat was meer dan België, dat in 2023 voor 1,7 miljard euro aan bier exporteerde.

Het meeste bier uit Nederland gaat naar de Verenigde Staten, maar ook steeds meer naar Frankrijk, Zuid-Afrika en Paraguay. Belgisch bier wordt veelal geëxporteerd naar Frankrijk en Nederland. Van alle alcoholhoudende dranken die ons land binnenkomen, komt 19 procent uit België. 58 procent daarvan bestaat uit bier, heeft het CBS berekend.

Sinds de eerste vergelijkingen in 1988 heeft Nederland een voorsprong op de zuiderburen als het gaat om de handel in bier, al is deze in de loop der tijd wel steeds kleiner geworden, merkt het statistiekbureau op. België is de afgelopen twintig jaar namelijk veel meer bier gaan verhandelen.

België verdient dan weer meer aan de uitvoer van bevroren aardappelproducten, waarvan ongeveer een vijfde uit friet bestaat. In twee jaar tijd is de exportwaarde daarvan meer dan verdubbeld tot 3,4 miljard euro vorig jaar. Die stijging schrijft het CBS toe aan een toename van het aantal frietfabrieken en hogere exportprijzen. Belgische friet gaat met name naar landen in de buurt, maar de export richting landen als Saudi-Arabië, Australië en Zuid-Afrika is het hardst gegroeid.

Voor wat betreft de handel in chocolade is Duitsland de grootste exporteur binnen de EU, voor een totale waarde van 5,8 miljard euro. België staat met 3,7 miljard euro op de tweede plaats. Van alle Nederlandse chocolade-import komt 38 procent uit het zuidelijke buurland. Volgens het CBS is de Belgische chocolade-export naar Nederland het meest gegroeid.