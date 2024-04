Minister: Duitse kolencentrales overbodig voor energievoorziening

De energievoorziening in Duitsland is onafhankelijker dan voor de energiecrisis, ondanks het sluiten van verschillende kolencentrales in het land. Dat meldt de Duitse minister van Economische Zaken en Klimaat Robert Habeck in gesprek met persbureau dpa. Volgens hem zijn de centrales inmiddels “overbodig” waardoor ze “voorgoed van het net gehaald kunnen worden”.

Diverse kolencentrales in Duitsland hebben tijdelijk voorzien in het opwekken van elektriciteit om het gasverbruik in het land te verminderen. Duitsland moest op zoek naar een alternatief voor Russisch gas, waarvan de toevoer sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is stilgelegd.

Maar de prijzen voor elektriciteit en gas zijn de afgelopen tijd flink gedaald en de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen betekent dat “de meerderheid van de elektriciteit nu afkomstig is van schone, klimaatvriendelijke bronnen”, stelt Habeck.

Energieproducenten RWE en LEAG meldden zondag dat zeven kolengestookte centrales in Duitsland met Pasen zijn stilgelegd omdat het land minder energie nodig had. Volgens planning moeten de centrales nu permanent worden stilgelegd als het winterseizoen afgelopen is.