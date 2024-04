Onverwachte opleving van de Amerikaanse industrie in maart

De bedrijvigheid van de industrie in de Verenigde Staten is toegenomen in maart, in tegenstelling tot wat economen in doorsnee hadden verwacht. Dat is voor het eerst sinds september 2022. Fabrieken profiteerden vorige maand van een sterke vraag, al namen de inkoopkosten wel toe, komt naar voren uit maandag gepubliceerde cijfers van marktonderzoeker ISM.

De index van ISM kwam in maart uit op 50,3, alles boven de 50 punten duidt op groei. In februari stond de index nog op 47,8 punten, wat dus duidt op krimp. Negen industrieën meldden vorige maand groei, aangevoerd door onder meer de textiel-, papier en aardolie-industrie. De productie van zes industrieën liep daarentegen terug, waaronder die van meubel en kunststof- en rubberindustrie.

“De vraag bevindt zich in de beginfase van herstel, met duidelijke tekenen van verbeterende omstandigheden”, legt ISM-voorzitter Timothy Fiore in een verklaring uit. Door de hardnekkige inflatie in de VS hadden Amerikaanse fabrikanten nog wel steeds te maken met hoge kosten.