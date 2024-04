United vraagt onbetaald verlof piloten om trage levering Boeings

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines heeft piloten gevraagd volgende maand vrijwillig onbetaald verlof op te nemen. United wacht op nieuwe toestellen van de geplaagde vliegtuigfabrikant Boeing. Maar doordat er sprake is van vertraging in de levering, zijn er meer piloten dan vliegtuigen beschikbaar. Het extra verlof door piloten moet de overbezetting doen afnemen, aldus een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij.

Het verzoek om onbetaald verlof is de laatste zet in een reeks maatregelen die United Airlines al eerder trof. In januari meldde topman Scott Kirby dit jaar niet meer te rekenen op de levering van een aantal vliegtuigen van het type 737 MAX 10. Sindsdien is de maatschappij ook begonnen met het aannemen van minder piloten die met dit toestel hadden moeten vliegen. Dit jaar had United 80 van de in totaal 277 bestelde MAX 10’s moeten ontvangen.

Boeing verkeert sinds begin dit jaar in crisissferen door meerdere defecten aan zijn vliegtuigen. Dat begon met een losgeschoten deurpaneel van een Boeing 737 MAX 9 van Alaska Airlines. Topman Dave Calhoun heeft vorige week aangekondigd Boeing eind dit jaar te verlaten. Ook enkele andere topbestuurders vertrekken.