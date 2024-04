Ajax omlaag op beurs Amsterdam na schorsing directeur Kroes

Het aandeel Ajax ging dinsdag omlaag op de beurs in Amsterdam na de schorsing van algemeen directeur Alex Kroes om verdenking van handel met voorkennis. De Amsterdamse club zegt van plan te zijn de samenwerking “permanent te beëindigen”. Ajax stond in de vroege handel 1,5 procent in het rood bij de lokale fondsen op het Damrak.

Het besluit is volgens Ajax genomen nadat de raad van commissarissen vernam dat Kroes, een week voor de publicatie van zijn voorgenomen benoeming op 2 augustus 2023, ruim 17.000 aandelen Ajax heeft gekocht.

De AEX-index noteerde kort na opening een plus van 0,9 procent op 889,47 punten. Daarmee werd het record van vorige week donderdag verder aangescherpt. De MidKap won 0,5 procent tot 934,58 punten.