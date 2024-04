Bezorging van DHL kan deze week een dag langer duren

De bezorging van pakketbedrijf DHL kan deze week op sommige plekken in Nederland een dag vertraagd zijn door een technische storing. Dat laat een woordvoerder van het bedrijf weten. Klanten kregen in de app van DHL een melding van de storing en de mogelijke vertraging.

“Door een technische storing hebben wij helaas vertraging opgelopen in ons sorteerproces”, meldt de woordvoerder. De storing is inmiddels verholpen en de impact is “zeer beperkt”, volgens DHL. “Hoogstens kan dinsdag en woensdag (2 en 3 april) lokaal en niet meer dan een dag vertraging optreden in de bezorging.”

Een storing in het centrale sorteerproces zorgt “hier en daar” voor vertraging in de aanlevering van lokale sorteercentra. Die krijgen “mogelijk op enkele plaatsen” niet alles uitgeleverd, aldus de woordvoerder.

Van de 6 miljoen tot 6,5 miljoen pakketten die DHL deze week verwerkt, zal minder dan 2 procent vertraagd zijn, laat de woordvoerder weten.