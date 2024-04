Een handige gids voor jongvolwassenen voor het kiezen van een zorgverzekering

Als jongvolwassene moet je vanaf je 18 verjaardag je eigen zorgverzekering afsluiten. Omdat er ontzettend veel zorgverzekeraars zijn, vind je het misschien lastig om een keuze te maken. Zie je door de bomen het bos niet meer? Dan heb je mogelijk de neiging om de eerste zorgverzekering af te sluiten die je tegenkomt. Zonde, want dit is meestal niet de beste keuze. Om jou op weg te helpen, hebben wij deze handige gids gemaakt. Hopelijk helpt dit jou als jongvolwassene om de juiste zorgverzekering te kiezen.

Wat is de basisverzekering?

In Nederland is iedereen vanaf 18 jaar sinds 1 januari 2006 verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. De minimale manier om jezelf te verzekeren tegen zorgkosten, is met de basisverzekering. Deze zorgverzekering dekt medisch noodzakelijke zorgkosten. Omdat dit nogal een ruim begrip is, zoomen we hier wat verder in op de dekking. De basisverzekering dekt onder meer kosten voor de huisarts, kraamzorg, verloskundige zorg, ziekenvervoer, medische specialisten en voorgeschreven geneesmiddelen.

Aanvullende verzekeringen

Zorgverzekeraars bieden je de mogelijkheid om de basisverzekering uit te breiden met aanvullende verzekeringen. Zo kun jij je bijvoorbeeld aanvullend verzekeren voor fysiotherapie en de tandarts. Als je een behandeling ondergaat bij één van deze zorgverleners, draai je zelf op voor de kosten. Breid jij je basisverzekering uit met een aanvullende fysio- of tandartsverzekering? Dan dekt je verzekeraar (een deel van) de kosten.

Omdat je beter verzekerd bent met aanvullende verzekeringen, verbaast het je misschien niet dat je zorgverzekering er duurder door wordt. Daarom twijfel je misschien of je aanvullende verzekeringen nodig hebt. Voor de meeste jongvolwassenen is dit niet het geval, want zij hebben over het algemeen weinig tot geen zorg nodig. Geldt dit ook voor jou? Dan is het zonde van je geld om een aanvullende verzekering af te sluiten.

Hoe zit het met eigen risico?

Als jij je verdiept in zorgverzekeringen, kom je ook de term ‘eigen risico’ tegen. Voor iedereen die een zorgverzekering afsluit, geldt een verplicht eigen risico. Heb je zorg uit de basisverzekering nodig? Dan kan het zijn dat je de kosten hiervan (deels) zelf moet betalen. Voor bepaalde zorg geldt geen eigen risico, zoals een bezoek aan de huisarts. Het eigen risico geldt altijd voor een kalenderjaar. Als dit ‘op’ is, worden alle zorgkosten vergoed door je verzekeraar.

Naast verplicht eigen risico is er ook vrijwillig eigen risico. Dit werkt in principe hetzelfde, maar je bepaalt zelf of je er gebruik van maakt of niet. Het vrijwillig eigen risico staat standaard op 0 euro, maar kan verhoogd worden tot maximaal 500 euro. Als je dit doet, draai je zelf op voor een groter deel van de kosten als je zorg nodig hebt. Hier staat tegenover dat je korting op de premie krijgt. Je neemt meer risico en daar beloont een verzekeraar je voor.

Vergeet niet om verzekeraars te vergelijken

Voordat je een zorgverzekering afsluit, is het verstandig om een vergelijking te maken. Doe dit ook als je alleen de basisverzekering af wil sluiten. Ondanks dat de inhoud hiervan overal hetzelfde is, zit er verschil in de premie. Wil je niet al te veel tijd en moeite steken in zorgverzekeringen vergelijken? Gebruik dan een vergelijkingssite. Je geeft hier aan hoe jij je wilt verzekeren en de site toont je een overzicht. Hierdoor heb je snel de beste zorgverzekering voor jongvolwassenen gevonden.