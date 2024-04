Kaasproducent wil ERU, bekend van kuipjes smeerkaas, overnemen

Kaasproducent St. Paul wil Koninklijke ERU, bekend van de kuipjes smeerkaas, overnemen. Met de overname wordt St. Paul volgens topman Dieter Kuijl “de grootste (smelt)kaasproducent in de Benelux”. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet de overname volgens het bedrijf nog goedkeuren.

Koninklijke ERU, dat dit jaar tweehonderd jaar bestaat, maakt verschillende smeerkazen, maar ook bijvoorbeeld plakken cheddar en andere kaassoorten. Het is niet bekend wat er met het personeel van het bedrijf uit het Utrechtse Woerden gebeurt.

St. Paul maakt kaas die in allerlei producten wordt verwerkt, zoals in pizza, vlees met kaas en kaassnacks. Het bedrijf komt uit Lokeren in België. Het hoofdkantoor staat in Nederland, in het Zeeuwse Sint Jansteen. “We zijn vastbesloten om ons diverse aanbod van hoogwaardige (smelt)kaasproducten verder te ontwikkelen en uit te breiden, en zo te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van consumenten, out-of-home en de voedingsmiddelenindustrie”, zegt Kuijl.