Milieuorganisatie dient klacht in tegen vliegreclame TUI

Milieuorganisatie Reclame Fossielvrij heeft een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie (RCC) over een tv-reclame van reisorganisatie TUI voor vliegvakanties naar Turkije. De reclame zou aanzetten tot schadelijk gedrag omdat vliegreizen veel schade veroorzaken aan het klimaat en de gezondheid.

Het is volgens de milieuorganisatie voor het eerst dat de Reclame Code Commissie een dergelijke klacht gaat behandelen. Reclame Fossielvrij stelt dat de reclame van TUI een regel van de Stichting Reclame Code overtreedt, waarin staat dat reclame niet mag aansporen tot gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of veiligheid of in hoge mate schadelijk is voor het milieu. De RCC buigt zich donderdag over de aanklacht, meldt de milieuorganisatie.

De commercial van TUI was volgens Reclame Fossielvrij onder meer te zien voor het achtuurjournaal. “In het journaal zien we dagelijks de ingrijpende gevolgen van klimaatontwrichting: dodelijke hittegolven, overstromingen, bosbranden, mislukte oogsten. Maar vóór en ná datzelfde journaal worden we verleid door reclames voor vliegreizen die ons nog dieper in de problemen brengen”, zegt Rémi ter Haar van de organisatie.

TUI stelt later met een reactie te komen.