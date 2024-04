Statiegeldcijfers zijn te rooskleurig volgens milieuorganisatie

De statiegeldcijfers die dinsdag werden gepresenteerd, zijn te rooskleurig, zegt de Fair Resource Foundation. Slechts de helft van de lege blikjes zou worden ingezameld. Volgens de milieuorganisatie is de inzameling van lege blikjes en flessen een mislukking en is politiek ingrijpen nodig.

Volgens de cijfers van Verpact, voorheen het Afvalfonds Verpakkingen, wordt op dit moment ongeveer 65 procent van de lege blikjes ingeleverd. Maar Fair Resource Foundation zegt dat Verpact voor een gunstige momentopname heeft gekozen. Zo werd in het tweede kwartaal van vorig jaar nog slechts 26 procent van de blikjes ingeleverd. “Verpact gebruikt alleen de cijfers van het laatste kwartaal, terwijl het cijfer over het gehele jaar veel lager is”, zegt een woordvoerder. “Een simpele berekening toont aan dat de inzameling over 1 april tot 31 december 2023 eerder uitkomt op 50 procent.”

Verpact, dat namens het bedrijfsleven verantwoordelijk is voor de inzameling en recycling van verpakkingen, betaalt het statiegeldsysteem deels met geld van de consument. Tussen 2021 en 2023 is volgens Verpact 374 miljoen euro statiegeld niet uitgekeerd.

Dit leidt volgens de milieuorganisatie tot een “perverse prikkel”. Statiegeld dat niet is geïnd mag volgens Fair Resource Foundation niet meer ten goede komen aan Verpact. “De politiek moet een oplossing vinden voor een duurzame besteding van de reeds opgehoopte niet-uitgekeerde statiegelden.”