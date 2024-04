Tesla levert minder auto’s af door felle concurrentie uit China

De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s Tesla heeft het slechtste kwartaal in jaren achter de rug. In het eerste kwartaal van dit jaar leverde het bedrijf nog geen 387.000 auto’s af aan klanten, fors minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het concern kampt met een afzwakkende vraag en felle concurrentie van andere autoproducenten, vooral uit China.

Tesla produceerde afgelopen kwartaal ruim 433.000 nieuwe auto’s, een daling van 1,7 procent. De cijfers zijn beneden de verwachtingen van marktkenners. Naar verluidt moest het bedrijf van topman Elon Musk de productie in China verlagen door de opkomst van Chinese fabrikanten van elektrische auto’s zoals BYD.

Ook werd Tesla onlangs hard geraakt door de sabotage van een grote fabriek in de buurt van Berlijn. De fabriek werd getroffen door brand bij een elektriciteitsmast. Hierdoor lag de stroomtoevoer stil en werd de productie stopgezet. De verantwoordelijkheid werd opgeëist door een links-extremistische actiegroep.