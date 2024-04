Tesla omlaag op Wall Street na tegenvallende cijfers

De Amerikaanse autofabrikant Tesla ging dinsdag 5,3 procent omlaag op Wall Street na de publicatie van tegenvallende cijfers. In het eerste kwartaal van dit jaar leverde het bedrijf nog geen 387.000 auto’s af aan klanten, aanzienlijk minder dan in het voorgaande kwartaal.

Tesla produceerde afgelopen kwartaal 433.000 nieuwe auto’s. In het vierde kwartaal van vorig jaar bedroeg de productie 495.000 auto’s en werden ruim 484.000 wagens geleverd aan klanten. De cijfers zijn beneden de verwachtingen van marktkenners. Het bedrijf kampt met een zwakkere vraag en felle concurrentie van andere autobouwers in onder meer China. Later deze maand maakt Tesla zijn financiële resultaten bekend over het eerste kwartaal.

PVH Corp, het moederbedrijf van de bekende modemerken Calvin Klein en Tommy Hilfiger, ging dinsdag liefst 24 procent omlaag in New York, wegens tegenvallende omzetverwachtingen voor het eerste kwartaal en heel dit jaar.

De Dow-Jonesindex stond kort na opening 1,2 procent lager op 39.081 punten. De bredere S&P 500 zakte 1 procent tot 5194 punten en de technologiebeurs Nasdaq daalde 1,4 procent tot 16.173 punten.

Trump Media & Technology Group, het socialemediabedrijf van oud-president Donald Trump, liet een koersverlies van 2,3 procent zien. Maandag ging het aandeel al meer dan 21 procent onderuit na bekendmaking van een nettoverlies van ruim 58 miljoen dollar in 2023. Het moederbedrijf van het platform Truth Social maakte vorige week nog zijn debuut op de Nasdaq.

De olieprijzen stegen naar het hoogste niveau in ongeveer vijf maanden, mede door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Grote oliemaatschappijen als ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips profiteerden met koerswinsten tot 1,5 procent.

De zorgverzekeraars UnitedHealth, CVS Health en Humana werden tot 12 procent lager gezet. De Amerikaanse overheid maakte de tarieven voor vergoedingen bekend aan aanbieders van zorgplannen die onder Medicare Advantage vallen.