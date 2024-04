Transavia wil publiek opnieuw overtuigen van nut nachtvluchten

Transavia probeert het publiek er opnieuw van te overtuigen dat het plan voor een nachtsluiting van Schiphol een slecht idee is. De luchtvaartmaatschappij, die momenteel wordt geplaagd door uitvallende vluchten door onder meer uitgelopen onderhoud aan haar toestellen, zette dinsdag een uitlegvideo online waarin Transavia opsomt wat de nadelen van een nachtsluiting zouden zijn. Transavia heeft al vaker gewaarschuwd voor de gevolgen van een nachtvliegverbod.

De zogeheten explainer is volgens een woordvoerder van Transavia gemaakt omdat de Tweede Kamer volgende week woensdag een belangrijk debat houdt over de verduurzaming van de luchtvaart. Een nachtsluiting is een van de manieren om CO2-uitstoot en geluidsoverlast van vliegtuigen te verminderen. “De discussie over een nachtsluiting wordt eenduidig belicht en daarom willen we laten zien dat de nachtsluiting geen goed idee is”, zegt de woordvoerder na berichtgeving door Luchtvaartnieuws.

Volgens Transavia zorgt een nachtsluiting er onder meer voor dat geluidsoverlast zich verplaatst naar vlak voor en na de nachtsluiting. Ook moet de prijs van een vliegticket omhoog omdat Transavia met een nachtsluiting minder kan vliegen en dus minder tickets kan verkopen, stelt de vliegmaatschappij in de explainer.