Twijfels over rente duwen Wall Street in het rood, Tesla omlaag

Beleggers op Wall Street namen dinsdag winst, vooral door onzekerheid over het rentebeleid van de Federal Reserve. De rentevrees wakkerde aan door sterke economische cijfers, waardoor twijfels ontstonden over de drie geplande renteverlagingen voor dit jaar door de Fed.

Autofabrikant Tesla leed een koersverlies van bijna 5 procent. Dit was het gevolg van de publicatie van teleurstellende cijfers. In het eerste kwartaal van dit jaar leverde het bedrijf nog geen 387.000 auto’s af aan klanten, aanzienlijk minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee draaide Tesla het slechtste kwartaal in bijna vier jaar. Het bedrijf kampt met een zwakkere vraag en felle concurrentie van andere autobouwers, vooral uit China.

PVH Corp, het moederbedrijf van de bekende modemerken Calvin Klein en Tommy Hilfiger, ging dinsdag 22 procent omlaag in New York door tegenvallende omzetverwachtingen voor het eerste kwartaal en heel dit jaar.

De Dow-Jonesindex eindigde de handel met een verlies van 1 procent op 39.170,24 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte 0,7 procent tot 5205,81 punten en de technologiebeurs Nasdaq daalde 1 procent tot 16.240,45 punten.