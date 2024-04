Vertrek drie directeuren in korte tijd, Blokker bevestigt leegloop

Operationeel directeur Dennis Besems stapt op bij winkelketen Blokker. In de afgelopen maanden vertrokken algemeen directeur Jeanine Holscher en financieel directeur Allard Visser ook al bij de winkelketen.

Blokker bevestigt het vertrek van het drietal, dat bekend werd gemaakt door RTL Nieuws, maar wil verder geen commentaar geven. Blokker lijdt fors verlies. Eigenaar Mirage Retail Group wil de winkelketen mogelijk verkopen.

“Het gaat heel hard”, zegt retaildeskundige Paul Moers. “Als drie directeuren een bedrijf zo kort na elkaar in de steek laten, is dat geen goed teken. Zeker niet voor een bedrijf dat dringend geld nodig heeft.” Mogelijke nieuwe financiers zullen zich nu nog eens extra bedenken, zegt Moers.

Het vertrek zou kunnen duiden op een meningsverschil met eigenaar Mirage Retail, zegt Moers. “De grote vraag is hoe het nu verder moet. Wie wil zich hier nog aan branden?” Ondanks de problemen waarin het bedrijf verkeert, ligt er nog steeds geen plan, volgens hem. “De vorige directie heeft zich vooral beziggehouden met navelstaren. Natuurlijk is de marktsituatie niet makkelijk. Maar concurrenten als HEMA en Action hebben wel een duidelijke strategie en maken wel winst.”

Moers is somber over de toekomst van de winkelketen. “Terwijl de merknaam heel bekend is. Blokker verkoopt bovendien producten waar mensen echt op zitten te wachten. Als Blokker het niet redt, zou dat een verlies zijn voor de winkelstraat.”

Eigenaar Mirage Retail meldde onlangs “constructieve gesprekken” te voeren met “een selecte groep mogelijke kopers” voor Blokker. Mirage doet er naar eigen zeggen “alles aan om de continuïteit van Blokker veilig te stellen”.