Inflatie eurozone zakt naar 2,4 procent, lager dan verwacht

De inflatie in de eurozone is in maart gedaald naar 2,4 procent, van 2,6 procent op jaarbasis in februari. Dat heeft het Europese statistiekbureau Eurostat bekendgemaakt in een voorlopige raming. Daarmee valt de inflatie iets lager uit dan verwacht, want economen hadden in doorsnee gerekend op 2,5 procent.

De afzwakkende inflatie in het eurogebied hangt mede samen met minder hard gestegen prijzen voor levensmiddelen, alcohol en tabak in vergelijking met februari.

Op maandbasis stegen de consumentenprijzen met 0,8 procent. De kerninflatie, waarin de sterk schommelende prijzen voor energie, voeding, alcohol en tabak niet worden meegenomen, nam af tot 2,9 procent. In februari bedroeg de kerninflatie nog 3,1 procent.