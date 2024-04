Kleine min voor AEX-index na verliezen op Wall Street

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een kleine min geopend, na de verliezen op Wall Street een dag eerder door twijfels over het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. De aandacht van beleggers zal later op de dag gericht zijn op een voorlopige raming over de inflatie in de eurozone van het Europese statistiekbureau Eurostat.

De AEX noteerde in de vroege handel 0,1 procent lager op 880,41 punten. De MidKap zakte een fractie tot 924,27 punten. In Frankfurt en Parijs waren kleine plussen te zien op de koersenborden. De FTSE in Londen daalde 0,3 procent.

Het cijfer van Eurostat wordt om 11.00 uur gepubliceerd. Beleggers hopen dat de inflatie in de eurozone in maart verder is afgezwakt, want dat zou de Europese Centrale Bank (ECB) meer ruimte geven om de rente te verlagen. Economen verwachten in doorsnee dat de inflatie is afgezwakt naar 2,5 procent, van 2,6 procent in februari. Volgende week vergadert de centrale bank over het rentebeleid en op de aandelenmarkten wordt verwacht dat de ECB in juni met een eerste verlaging komt.