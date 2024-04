Lagere opening beurzen verwacht, focus op inflatiecijfer eurozone

De Europese aandelenbeurzen lijken woensdag lager te gaan openen, in navolging van de minnen op Wall Street. De beurshandel in New York stond dinsdag onder druk door twijfels over het rentebeleid van de Federal Reserve. De Amerikaanse hoofdgraadmeters werden tot 1 procent lager gezet.

De aandacht van Europese beleggers gaat later op de dag verder vooral uit naar een voorlopige raming over de inflatie in de eurozone door statistiekbureau Eurostat. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde in een snelle raming dat de Nederlandse inflatie in maart is gestegen naar 3,1 procent, van 2,8 procent in februari. Dat kwam vooral door de hogere prijzen van energie en brandstof aan de pomp door de oplopende olieprijzen.

De openingsindicatoren wijzen op een kleine min voor de AEX-index bij aanvang. De belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam sloot dinsdag een fractie lager op 881,42 punten. Vorige week bereikte de hoofdindex nog de hoogste stand ooit.

Op de beurzen in Azië waren de koersenborden ook roodgekleurd. De Nikkei in Tokio zakte 1,3 procent en in Seoul en Sydney waren verliezen tot 1,5 procent te zien. In Hongkong ging de Hang Seng-index 1 procent omlaag, mede door een daling van 1,9 procent voor de Chinese fabrikant van elektrische auto’s BYD na tegenvallende verkoopcijfers.

In Taipei noteerde de Taiwan Weighted Index een min van 0,6 procent. Vlak bij de kust van Taiwan was een aardbeving die volgens de seismologische dienst in Taipei de zwaarste in 25 jaar is. Er zijn vooralsnog vier doden gevallen, maar dat aantal kan nog oplopen omdat gebouwen zijn ingestort en mensen vastzitten onder het puin. Taiwanese chipbedrijven als TSMC (min 1,3 procent) hebben personeel geëvacueerd na de beving.

Op het Damrak blijft Ajax in de belangstelling staan na de schorsing van algemeen directeur Alex Kroes. Hij wordt verdacht van handel met voorkennis. De Amsterdamse club zegt van plan te zijn de samenwerking “permanent te beëindigen”. Ajax sloot dinsdag wel met een winst van 1,5 procent.

Verlichtingsbedrijf Signify maakte bekend dat Zeljko Kosanovic is benoemd tot waarnemend financieel directeur. Hij volgt de afgetreden Javier van Engelen op.

De euro was 1,0773 dollar waard, tegen 1,0768 dollar bij het slot in Europa dinsdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie was vrijwel onveranderd op 85,17 dollar en Brent werd iets duurder op 89,01 dollar per vat. Oliekartel OPEC+ vergadert woensdag over de productiebeperkingen.