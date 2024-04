Steeds meer biologische boeren in Duitsland

Duitsland telt steeds meer boeren die op biologische wijze bezig zijn met land- en tuinbouw en veehouderij. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis. Die aantallen zijn sinds 2020 duidelijk toegenomen.

Volgens het statistiekbureau waren er vorig jaar ongeveer 28.700 bedrijven actief met biologische land- en tuinbouw. Dat is een stijging van 10 procent in vergelijking met 2020. Nu is ruim één op de tien landbouwbedrijven in Duitsland op biologische wijze werkzaam met gewassen.

Daardoor wordt ook meer grond gebruikt voor biologische land- en tuinbouw. Dat is nu 1,85 miljoen hectare, een toename van 16 procent vergeleken met 2020. Daarmee neemt de biolandbouw ruim 11 procent van het totale landbouwareaal in beslag.

De meeste biologische landbouw vindt plaats in de zuidelijke deelstaat Beieren en in de oostelijke deelstaten Brandenburg en Mecklenburg-Voor-Pommeren.

In de Duitse biologische veeteelt zijn nu 19.200 bedrijven actief, een groei van 11 procent ten opzichte van 2020. Het biologische aandeel op het totale aantal veehouderijbedrijven (161.700) staat op circa 12 procent. Daarbij worden bijna 950.000 runderen en bijna 10,4 miljoen kippen op biologische wijze gehouden. Bij varkens gaat het om meer dan 244.000 dieren, wat slechts 1 procent is van het totaal in Duitsland.

In Nederland wordt momenteel ongeveer 4,5 procent van het totale landbouwoppervlakte gebruikt voor biologisch boeren. Dat is nog steeds fors minder dan de 15 procent die de overheid beoogt in 2030. De Europese Unie heeft als doelstelling dat in 2030 op minstens 25 procent van alle landbouwgrond biologisch geboerd wordt.