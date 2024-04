Verkoop caravans en campers flink gegroeid

De verkoop van caravans en campers in Nederland is in het eerste kwartaal van dit jaar flink gegroeid. Daardoor rijden er ook meer van die kampeerwagens op de Nederlandse wegen.

In de eerste drie maanden van het jaar zijn er volgens brancheorganisatie KCI 1681 nieuwe caravans geregistreerd, 11,5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij de campers ging de verkoop daarnaast met 6,2 procent omhoog.

In totaal telt Nederland nu een recordaantal van 615.981 caravans en kampeerauto’s. Dat zijn er ruim 11.000, oftewel bijna 2 procent, meer dan een jaar geleden.

“We gaan dit jaar de 200.000e camper in Nederland tellen en dat betekent grofweg een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden. Vooral sinds corona is de populariteit van kamperen in een stroomversnelling gekomen”, zegt KCI-voorzitter Leo Diepemaat.