Zinksmelter Nyrstar in Budel heeft ‘dringend’ steun nodig

Zinksmelter Nyrstar heeft “dringend” steun nodig van de overheid om zijn productie in het Brabantse Budel weer te kunnen opstarten. Daarvoor waarschuwt topman Guido Janssen in gesprek met RTL Z-interviewprogramma Z360.

In januari besloot Nyrstar al om in Budel werkzaamheden stil te leggen na het uitblijven van hulp uit Den Haag. In andere landen gaat de productie ondanks hoge kosten wel door, omdat de werkzaamheden daar nog wel rendabel zijn dankzij overheidssteun.

“Wat we nu zien is dat de energieprijzen wel gezakt zijn, maar dat er geen eerlijk speelveld is binnen Europa”, zegt Janssen in het interview. “Als dat niet opgelost wordt, hebben wij een probleem.”

Nyrstar is naar eigen zeggen marktleider op het gebied van zink- en loodverwerking en heeft zijn hoofdkantoor in Budel-Dorplein. Wereldwijd heeft het bedrijf ongeveer 4000 medewerkers, van wie zo’n 485 in de productielocatie in Budel werken.