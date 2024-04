Topbestuurders Trafigura weg na nieuw omkoopschandaal

Twee bestuurders van grondstoffenhandelaar Trafigura hebben tegelijk aangekondigd op te stappen. Hun vertrek komt vlak nadat bekend was geworden dat het concern opnieuw een schikking heeft getroffen in een grote omkopingszaak. Ook dit schandaal speelde zich af toen het hoofdkantoor van Trafigura in Amsterdam gevestigd was.

Trafigura-directeur Jose Larocca gaat in september met pensioen, financieel topman Christophe Salmon vertrekt al in juni. Larocca was een van Trafigura’s langst zittende bestuurders. Salmon was bijna tien jaar financieel topman. De Nederlander Stephan Jansma, een voormalig Rabo- en Fortisbankier, vervangt hem.

Trafigura is een van de grootste handelshuizen ter wereld. Vorige week werd bekend dat het concern een schikking heeft getroffen voor een Braziliaans omkoopschandaal dat zich tussen 2003 en 2015 afspeelde. Onlangs moest het bedrijf nog voor de Nederlandse rechter verschijnen voor een omkopingszaak in Jamaica.