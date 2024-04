Weinig spektakel op Wall Street, Tesla wel flink omhoog

De Amerikaanse koersborden lieten maandag geen grote uitslagen zien. Beleggers deden het voorzichtig aan in aanloop naar een belangrijk inflatiecijfer later deze week. Dit cijfer is van invloed op het rentebeleid van de Federal Reserve. Tesla maakte op de eerste handelsdag van de week wel een opvallende koerssprong van bijna 5 procent.

Topman Elon Musk kondigde aan dat de elektrische autofabrikant in augustus zijn robotaxi onthult. Vrijdag verloor Tesla nog 3,6 procent. Dat gebeurde nadat persbureau Reuters meldde dat Tesla niet langer werkt aan de ontwikkeling van een betaalbaardere stekkerauto. Musk sprak dat echter tegen.

De Dow-Jonesindex eindigde een fractie lager op 38.892,80 punten. De hoofdindex verloor vorige week ruim 2 procent. Dat was het grootste weekverlies sinds maart vorig jaar. De breder samengestelde S&P 500-index sloot praktisch onveranderd op 5202,39 punten en techgraadmeter Nasdaq eindigde nipt in de plus op 16.253,95 punten.

Bij beleggers nam vorige week de twijfel toe over het aantal keer dat de Federal Reserve de rente dit jaar zal verlagen. Zo wees de sterke banengroei in de VS erop dat de economie nog altijd goed draait. Dat is goed nieuws voor het bedrijfsleven, maar geeft de Fed ook ruimte om nog even te wachten met het verlagen van de rente. Daarom zal woensdag ook nauwlettend worden gekeken naar cijfers over de Amerikaanse inflatie in maart.

Aan het einde van de week komen de grote banken JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo met cijfers over de eerste drie maanden naar buiten. Daarmee wordt het cijferseizoen op Wall Street geopend.

Boeing verloor 0,9 procent. De Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA heeft weer een onderzoek ingesteld na een incident tijdens een vlucht met een toestel van de vliegtuigfabrikant. Zondag keerde een Boeing 737-800 van luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines terug naar het vliegveld van Denver, omdat de kap van een motor tijdens het opstijgen van het vliegtuig was gevallen en daarbij een vleugelklep had geraakt.

De olieprijzen gingen omlaag na berichten dat er vooruitgang zou zijn geboekt in de besprekingen over een wapenstilstand tussen Israël en Hamas in Gaza. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 86,71 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 90,67 dollar per vat.

Eerder op dag waren de olieprijzen nog een stuk lager. Hierdoor verloor olieconcern ExxonMobil 0,9 procent. Het aandeel is sinds de start van het jaar nog altijd een vijfde meer waard door de olieprijzen die al maanden stijgen.