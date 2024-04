Boeing verliest op Wall Street na aantijgingen klokkenluider

Vliegtuigfabrikant Boeing is dinsdag lager geëindigd op de beurs in New York. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit is een nieuw onderzoek begonnen na aantijgingen van een klokkenluider, die stelt dat de rompen van de 787 Dreamliner niet juist in elkaar zijn gezet.

Boeing eindigde bijna 2 procent lager na het nieuws, en sleurde daarmee de Dow-Jonesindex ook omlaag tot een klein verlies. De Amerikaanse vliegtuigfabrikant maakte ook bekend dat het aantal afgeleverde vliegtuigen in het eerste kwartaal is gedaald tot het laagste niveau sinds medio 2021.

De Dow-Jonesindex eindigde een fractie in de min op 38.883,67 punten. De bredere S&P 500 won 0,1 procent tot 5209,91 punten. Techbeurs Nasdaq steeg 0,3 procent tot 16.306,64 punten, Beleggers zijn vooral in afwachting van nieuwe cijfers over de inflatie in de Verenigde Staten, die woensdag verschijnen.