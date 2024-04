Boerenactiegroep Agractie gaat 16 april protesteren in Brussel

Boerenactiegroep Agractie gaat dinsdag 16 april in Brussel protesteren vanwege het mestbeleid. Volgens de organisatie doen verschillende landbouworganisaties mee met de protestactie.

Agractie wil dat de zogeheten derogatiebeschikking wordt opgeschort. Door een uitzonderingsregel van de EU mogen Nederlandse veehouders meer mest uitrijden dan eigenlijk is toegestaan. Maar volgens Brussel houdt Nederland zich niet aan de voorwaarden voor die soepelere regels. Als de derogatie afloopt, heeft dit volgens Agractie grote gevolgen voor boerenbedrijven.

Agractie heeft op de actiedag ook een gesprek met Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius over het landbouwbeleid, zegt Alien van Zijtveld, vicevoorzitter van Agractie in een videoboodschap. Zij wil “de ‘wanhoop en de woede die boeren momenteel voelen over hoe het mestbeleid uitpakt op het boerenerf” bespreekbaar gaan maken. Van Zijtveld roept boeren op om zich aan te sluiten bij de actie.