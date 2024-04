ING ziet krimp in bouw dit jaar, volgend jaar weer kleine groei

De productie in de Nederlandse bouw zal dit jaar met 2,5 procent krimpen. Dat stelt ING in een nieuw rapport. Daarmee zou volgens economen van de bank sprake zijn van de grootste productiekrimp sinds 2013. Volgend jaar wordt dan wel weer kleine groei met 1 procent voorspeld.

ING wijst er daarbij op dat er fors minder bouwvergunningen zijn afgegeven en er minder nieuwbouw is verkocht. Dat komt door de hogere bouwkosten en gestegen rente waardoor ook overbruggingskosten toenamen en nieuwbouwwoningen minder aantrekkelijk werden.

Maar volgens de bank nemen de nieuwbouwverkopen inmiddels wel weer toe en is aan het begin van de keten, bij de projectontwikkelaars, een stijging van de omzet te zien. Door lange doorlooptijden duurt het echter enige tijd voordat dit in de totale productie terug te zien is. Dat zou dan ook moeten helpen bij de groei volgend jaar, mits de woningnieuwbouw verder aantrekt.

Voor de infrastructuursector wordt dit jaar een minieme groei verwacht. Veel grote infraprojecten zijn momenteel op pauze gezet in verband met de stikstofproblematiek maar de renovatie van infrastructuur en investeringen in het elektriciteitsnet nemen wel toe, stelt ING.

De bank zegt dat de meeste andere sectoren van de economie wel groeien dit jaar. Vooral voor de IT-sector wordt een flinke plus voorzien, geholpen door de verdere digitalisering en de toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI).

In de horeca wordt door ING Research een bescheiden groei verwacht. De bank wijst hier op iets meer terughoudendheid bij de consumenten door een combinatie van prijsverhogingen in de horeca, een zwakkere economie en licht oplopende werkloosheid.