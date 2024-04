Groot CO2-opslagproject Porthos gestart met eerste boring

De bouw van het eerste grote CO2-transport en -opslagsysteem in Nederland, Porthos, is van start gegaan met een eerste boring onder de zeewering op de Maasvlakte. Daar moet een CO2-leiding doorheen gaan lopen.

Porthos is een project van het Havenbedrijf Rotterdam, Energie Beheer Nederland (EBN) en Gasunie. Met het project, waarbij CO2 wordt opgeslagen in lege gasvelden in de Noordzee, is een investering van 1,3 miljard euro gemoeid. Het project moet in 2026 in gebruik worden genomen.

De bedrijven Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Shell gaan CO2 afvangen en aanleveren aan Porthos. Zij investeren zelf in de afvanginstallaties. Porthos transporteert de CO2 vervolgens door de Rotterdamse haven naar lege gasvelden op 20 kilometer uit de kust. Daar wordt de CO2 permanent opgeslagen onder de Noordzeebodem.

Door Porthos moet de Rotterdamse havenindustrie straks ongeveer 10 procent minder CO2 uitstoten.