Reisbranche wil ‘flexdagen’ rondom schoolvakanties

Reiskoepel ANVR wil meer flexibiliteit rondom de schoolvakanties en roept de formerende partijen op ‘flexdagen’ mogelijk te maken, om de vakantiedrukte beter te spreiden. Zonder spreiding lopen prijzen in het hoogseizoen verder op, om te compenseren voor de onderbezetting buiten het piekseizoen, zegt ANVR-directeur Frank Oostdam.

Ook neemt de drukte bij de start en terugkomst van vakanties toe, denkt hij. “Er zal daarom echt naar een verdere spreiding moeten worden gekeken.” Nu is er rondom de meivakantie al meer flexibiliteit mogelijk, waardoor de piek iets wordt afgezwakt.

Met de flexdagen zouden leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs een paar extra vakantiedagen per jaar hebben. In Zwitserland wordt dit al gedaan, volgens de ANVR. Die dagen zijn vrij inzetbaar, zonder dat er een reden moet worden opgegeven. Scholen zouden wel mogen weigeren als er bijvoorbeeld speciale schoolgelegenheden zijn. “In de praktijk leidt dit helemaal niet tot een leegloop van scholen: lang niet alle ‘flexdagen’ worden gebruikt”, aldus Oostdam.