Greenpeace vindt dat Unilever zich moet schamen

Milieuorganisatie Greenpeace heeft geen goed woord over voor de aangepaste doelstellingen van Unilever om het gebruik van nieuw plastic terug te dringen. In plaats van een halvering volgend jaar, zegt het voedings- en verzorgingsmiddelenconcern achter Axe, Dove en Knorr te mikken op een vermindering met 30 procent in 2026. “Unilever zou zich vandaag moeten schamen”, reageert Greenpeace op het nieuws.

Greenpeace is al langere tijd kritisch op plastic verpakkingen van Unilevers producten. Volgens ramingen van de milieuorganisatie uit november was het Britse concern vorig jaar ’s werelds grootste verkoper van producten in plastic zakjes, met 53 miljard zakjes in totaal. Die zorgen na eenmalig gebruik voor een steeds grotere afvalberg.

“De tsunami van plastic die ze produceren gaf al aan dat hun bestaande doelstellingen ongeschikt waren”, schrijft Greenpeace. “Maar in plaats van zich extra in te spannen, vermommen ze hun stap terug als verdienstelijk pragmatisme.”