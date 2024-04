AEX-index toont herstel ondanks koersverliezen chipbedrijven

De AEX-index op het Damrak heeft zich maandag wat hersteld van het zware verlies van vorige week, al hielpen de waardedalingen van de chipbedrijven daar niet bij. ASML, ASMI en Besi verloren tot 1,5 procent, na de forse koersval van het belangrijke AI-chipbedrijf Nvidia afgelopen vrijdag in New York. Verder kregen beleggers maandagmiddag het uitbreidingsplan van ASML in de regio Eindhoven te verwerken.

Ondanks de verliezen voor de chipbedrijven steeg de AEX-index 0,8 procent tot 866,51 punten, na het verlies vorige week van 2,7 procent. Ook de andere beursgraadmeters stonden in het groen. Zo kreeg de MidKap er ook 0,8 procent bij tot 928,68 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,5 procent.