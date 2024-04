EU-rekenkamer wil goedkopere elektrische auto’s en veel laadpalen

De Europese Unie moet de productie van elektrische auto’s snel opschroeven en gaan produceren in alle prijsklassen. Nu blijken nieuwe elektrische auto’s meestal in een hoge prijsklasse te liggen. Verder moet de Europese Unie helpen een veel dichter net van laadpalen op te zetten, zodat de komende jaren eigenaren van een hybride auto niet gedwongen worden benzine te tanken.

Zo moet het Europese wagenpark alsnog milieuvriendelijk worden, zegt de Europese Rekenkamer in een rapport. Want het Europese doel van vermindering van de broeikasgas-uitstoot door Europese personenauto’s is mislukt, concludeert de Europese Rekenkamer in deze overkoepelende analyse gebaseerd op vier eerdere onderzoeken van de rekenkamer naar personenauto’s.

De vervoerssector is voor ongeveer een kwart verantwoordelijk voor de broeikasgas-uitstoot in Europa en de helft daarvan komt door personenauto’s, stelt de analyse. Maar hoewel de Europese regels strenger zijn geworden voor de testnormen van nieuwe auto’s, is het effect daarvan te klein. Nieuwe motoren zijn inderdaad energiezuiniger, maar intussen zijn personenauto’s ook groter geworden en hebben dus zwaardere motoren nodig.

De Europese Rekenkamer stelt ook vast dat het aanvankelijke geloof dat alternatieve brandstoffen zoals biobrandstoffen het probleem kunnen oplossen, ook al niet klopt. Want de Europese Unie heeft geen geloofwaardige routekaart ontwikkeld voor de ontwikkeling van deze alternatieve brandstoffen. Bovendien wordt volgens de rekenkamer ook nog eens de milieuvriendelijkheid van biobrandstoffen overschat.

De Europese Rekenkamer adviseert bovendien dat de Europese Unie de inspanningen vergroot om via handelsakkoorden met onder meer Australië en Gabon de aanvoer veilig te stellen van zeldzame stoffen zoals lithium, kobalt en mangaan. Zodat ook de Europese auto-industrie van deze grondstoffen kan profiteren en straks niet alle elektrische auto’s vanuit China of andere niet-Europese landen ingevoerd moeten worden.

De EU-landen en het Europees Parlement hebben afgesproken dat vanaf 2035 de verkoop van benzine-auto’s in Europa in de ban gaat. In 2026 wordt geëvalueerd of dat streven haalbaar is.