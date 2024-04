Europese Commissie start nieuwe zaak tegen TikTok

De Europese Commissie heeft TikTok een ultimatum gesteld om duidelijkheid te verschaffen over de mogelijk verslavende werking van TikTok Lite. De commissie dreigt verder om een beloningstoepassing in de app voorlopig stil te leggen.

TikTok moet de commissie binnen 24 uur informatie geven over de analyse die het Chinese internetbedrijf heeft gedaan naar verslavingsrisico’s van TikTok Lite. De opdracht is een eerste stap in een proces om uit te zoeken of TikTok de Europese Digitale Dienstenwet, de Digital Services Act (DSA), overtreedt. Als TikTok nu nog niet met de informatie op de proppen komt, kan de commissie het bedrijf beboeten.

TikTok Lite is in de EU tot dusver alleen gelanceerd in Frankrijk en Spanje. Het is volgens de makers ontworpen voor gebruikers met beperkte data of die verbinding maken met 2G- of 3G-netwerken.

De Europese Commissie is vooral bezorgd over het onderdeel van de app waarbij gebruikers vouchers of cadeautjes krijgen naarmate ze opdrachten vervullen en dus langer online zijn. Dat werkt verslavend, is de voorlopige indruk van de commissie. Zij dreigt dit beloningsonderdeel daarom voorlopig te verbieden. TikTok krijgt nog wel 48 uur de tijd om het te verdedigen.

Volgens de DSA moet elk groot internetplatform voor het een nieuw element introduceert eerst een analyse doen om bijvoorbeeld aan te tonen dat er geen risico is op onder meer verslaving. De Europese Commissie heeft TikTok om die analyse gevraagd, maar niet gekregen.

In februari was de commissie al een ander onderzoek naar TikTok begonnen, twee dagen nadat op 17 februari de Digitale Dienstenwet in de hele Europese Unie van kracht werd. Dat onderzoek naar de gangbare TikTok, niet naar TikTok Lite, is nog niet afgerond. Ook dit onderzoek is naar de verslavende werking van het platform, vooral voor kwetsbare gebruikers als minderjarigen.

Voor beide kwesties kan, afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek, de commissie TikTok op termijn grote geldboetes opleggen.