Galp Energia fors hoger op beurs na grote olievondst in Namibië

Het Portugese olie- en gasconcern Galp Energia is maandag flink meer waard geworden op de beurs in Lissabon. Beleggers reageerden enthousiast op een grote olievondst in Namibië. Volgens het bedrijf is uit boringen gebleken dat het Mopane-veld in het Afrikaanse land minstens 10 miljard vaten ruwe olie zou kunnen bevatten. Galp Energie bezit 80 procent van het veld.

“Namibië zou een nieuwe bron van inkomsten kunnen worden voor Galp, dat momenteel aanzienlijke investeringen heeft voor de kust van Brazilië en ook betrokken is bij een aardgasproject in het Rovuma-bekken in Mozambique”, meldde het bedrijf. De aandelen van de onderneming werden bijna 18 procent meer waard op de beurs in de Portugese hoofdstad.