ING laat Milieudefensie ‘geen keus’ in stap naar rechter

ING laat Milieudefensie “geen keus” in de klimaatrechtszaak tegen de bank. Dat zei Winnie Oussoren van Milieudefensie tijdens de aandeelhoudersvergadering van ING in Amsterdam. Milieudefensie eist dat ING tegen 2040 de CO2-uitstoot in de gehele keten met minimaal 48 procent laat afnemen vergeleken met 2019 en wilde daarbij een “duidelijk ja” van ING-topman Steven van Rijswijk horen, maar daar ging hij niet in mee.

“Als het niet gebeurt, dan is de volgende ontmoeting in de rechtbank. U laat ons geen keus”, verklaarde Oussoren. Milieudefensie wijst onder meer op de recordwinst van 7,2 miljard euro die ING vorig jaar boekte. “En die gaat voor een groot deel terug naar aandeelhouders.”

Van Rijswijk zei dat het niet om financiële resultaten draait als het over verduurzaming gaat. “Wat wél relevant is, is dat we de goede kant op bewegen richting CO2-neutraliteit.”

Milieudefensie heeft eerder dit jaar al aangekondigd dat het een rechtszaak tegen ING aanspant, maar nu gaat de actiegroep dus verder met het proces daarvoor. Eerder won Milieudefensie een rechtszaak tegen Shell waardoor het olie- en gasconcern de uitstoot met 45 procent moet verlagen tot 2030. Shell is daarop in hoger beroep gegaan.