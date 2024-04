Kwart van de ouders maakt geen gebruik van ouderschapsverlof

Meer dan een kwart van de ouders in loondienst maakt geen gebruik van de ouderschapsverlofregeling. Tegelijkertijd neemt het verzuim onder jongvolwassenen toe. Dat blijkt uit cijfers van het UWV en inzetbaarheidsspecialist Robidus, onderdeel van verzekeraar ASR.

De regeling is inmiddels twee jaar geleden aangenomen door de Tweede Kamer. Vrouwen vragen twee keer zo vaak ouderschapsverlof aan als mannen. Moeders die gebruikmaken van het ouderschapsverlof doen dat gemiddeld voor 6,9 weken. Bij mannen is dat gemiddeld 6,2 weken.

Betaald ouderschapsverlof geeft beide ouders recht op negen werkweken betaald verlof in het eerste levensjaar van het kind. De uitkering bedraagt 70 procent van het loon. De belangrijkste reden voor zowel mannen als vrouwen om geen verlof op te nemen, is omdat de vergoeding te laag is of omdat het financieel niet haalbaar is, zo blijkt uit eerder onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Robidus, betrokken bij de inzetbaarheid van 1,2 miljoen werknemers, constateert uit eigen onderzoek dat stressgerelateerde klachten onder jonge ouders blijven toenemen. Het aandeel werknemers dat vorig jaar heeft verzuimd, is het hoogst in de leeftijdsgroep van 25 tot 35 jaar, blijkt ook uit cijfers van het CBS. Het gaat om ruim 65 procent, tegenover een gemiddelde van net geen 58 procent.

Robidus noemt het hoge verzuim onder jongvolwassenen “zorgwekkend” en vermoedt dat veel ouders moeite hebben een goede balans te vinden tussen hun werk en hun privéleven. “Een werknemer kan doorgaan tot hij of zij echt omvalt, maar daar is niemand bij gebaat, zowel het kersverse gezin als de werkgever niet. Daarnaast betaalt in dat geval de werkgever de rekening.” Robidus adviseert werkgevers hun werknemers te stimuleren om vaker gebruik te maken van de ouderschapsregeling.